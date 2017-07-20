В США пилот экстренно посадил самолёт на автомагистраль
Автомобилисты предоставили одномоторному самолёту необходимое пространство для посадки.
В Нью-Йорке пилот одномоторного самолёта совершил экстренную посадку на оживлённую автомагистраль. Инцидент попал на видеорегистратор одного из автомобилей.
На кадрах видно, как частный самолёт снижается и совершает посадку прямо на дорогу. Автомобилисты снизили скорость и предоставили воздушному судну нужное пространство для благополучного приземления. Пилот Джим О‘Доннелл экстренно посадил самолёт из-за технической неисправности. До аэродрома он бы не долетел, сообщает ABC News.
Известно, что пилот был один в самолёте. В результате инцидента никто не пострадал.
Видео: http://youtube.com / DAHBOO777.
Фото: http://youtube.com / DAHBOO777.