В США пилот экстренно посадил самолёт на автомагистраль

В Нью-Йорке пилот одномоторного самолёта совершил экстренную посадку на оживлённую автомагистраль. Инцидент попал на видеорегистратор одного из автомобилей.

На кадрах видно, как частный самолёт снижается и совершает посадку прямо на дорогу. Автомобилисты снизили скорость и предоставили воздушному судну нужное пространство для благополучного приземления. Пилот Джим О‘Доннелл экстренно посадил самолёт из-за технической неисправности. До аэродрома он бы не долетел, сообщает ABC News.

Известно, что пилот был один в самолёте. В результате инцидента никто не пострадал.