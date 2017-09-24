В США появился памятник жертвам сексуальной эксплуатации в японских борделях

В Сан-Франциско состоялась церемония открытия скульптурной композиции «Женщины для утешения», сообщает портал China Daily. Она воздвигнута в память о корейских женщинах, которых силой заставляли работать на так называемых «станциях утешения» — публичных домах, предназначенных для солдат и офицеров японской армии, оккупировавшей полуостров в 1910-1945 гг. На церемонии открытия присутствовала одна из жертв – кореянка Юн Су Ли.

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«Станции утешения» были созданы по инициативе японского генерала Ясудзи Окамуры, с целью «уменьшения антияпонских настроений, возникавших на оккупированных территориях, а также ради необходимости не допустить снижения боеспособности солдат из-за появления у них венерических и других заболеваний». К 1942 году на территории Японской империи действовало не менее 400 подобных станций. По разным подсчётам, через них прошло от 50 до 300 тысяч молодых женщин, включая несовершеннолетних. Причём, по утверждениям китайских историков, до конца войны дожили не больше ¼ из них, из-за ужасных условий – в среднем, каждая «женщина для утешения» обслуживала от 20 до 30 солдат в день.

Официальный Токио признал ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин на захваченных территориях только в 2015 году, под давлением США и Евросоюза. Семьям жертв «станций утешения» были предложены денежные компенсации. Тем не менее, полемика по этому поводу продолжается. Ряд японских политиков и историков до сих пор настаивают, что проституция была сугубо добровольной.