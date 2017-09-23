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В США продали первое издание «Гарри Поттера» за рекордную сумму

В США продали первое издание «Гарри Поттера» за рекордную сумму

Книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали за 81 тысячу долларов.

В США аукционный дом Heritage Auctions сообщил, что продал первое издание книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» за рекордную сумму — $81 000. Лот был приобретён по цене, в четыре раза превышающей его первоначальную стоимость. Торги состоялись в Даллесе.

Книга была издана в 1997 году тиражом в 500 экземпляров, 300 из которых предназначались для библиотек.

Кто купил уникальную книгу о юном волшебнике, пока неизвестно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.flickr.com

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