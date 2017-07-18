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В США робот-полицейский «утопился» в фонтане

В США робот-полицейский «утопился» в фонтане

Робот по ошибке попал в искусственный водоём.

В Вашингтоне робот Knightscope патрулировал торговый центр, но по ошибке заехал в фонтан и утонул. Местные жителя начали называть робота-полицейского «суицидником».

По словам представителя компании-производителя, в результате инцидента никто не пострадал. Теперь Knightscope устанавливает все обстоятельства случившегося. В торговый центр обещают бесплатно выслать нового робота взамен старого, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

В США роботов-полицейских используют для отслеживания подозрительной активности на закрытых и открытых пространствах. С помощью специальных датчиков техника способна фиксировать правонарушения, после чего полиция получает эту информацию.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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