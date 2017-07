В США робот-полицейский «утопился» в фонтане

В Вашингтоне робот Knightscope патрулировал торговый центр, но по ошибке заехал в фонтан и утонул. Местные жителя начали называть робота-полицейского «суицидником».

По словам представителя компании-производителя, в результате инцидента никто не пострадал. Теперь Knightscope устанавливает все обстоятельства случившегося. В торговый центр обещают бесплатно выслать нового робота взамен старого, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.

We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

— Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) July 17, 2017