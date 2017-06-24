Новости
Россия и Мир
В США торнадо повредил самолёты «судного дня»

В США торнадо повредил самолёты «судного дня»

Местные СМИ не уточняют, насколько серьёзные повреждения получили два E4-B Boeing 747s.

В США во время торнадо два самолёта «судного дня» E4-B Boeing 747s, более известные как «ядерные чемоданчики» американского президента, получили повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Самолёты E4-B Boeing 747s разработали ещё в 1970-х годах во времена холодной войны. Это воздушное судно представляет собой командный центр, который может находиться несколько дней в небе в случае ядерной атаки. В настоящее время на вооружении США находится четыре таких самолёта.

Известно, что кроме «ядерных чемоданчиков» незначительные повреждения получили ещё семь самолётов RC-135.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.wikipedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

«Трансформеры: Последний рыцарь» — рецензия на фильм

Что хорошего есть в новом фильме про роботов-забияк?
Гид

Детализация-2017: что ждёт кемеровчан на фестивале уличного искусства

24 июня в Кемерове пройдёт фестиваль уличного искусства «Детализация»
Чтиво

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Сибдепо разбирался, каким должен быть правильный батут
Квартира недели

Барский коттедж за 40 миллионов в Кемеровском районе

Очередной замечательный образчик рукотворного воплощения аристократических амбиций

Сегодня в Кемерове

Популярное