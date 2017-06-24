В США торнадо повредил самолёты «судного дня»

В США во время торнадо два самолёта «судного дня» E4-B Boeing 747s, более известные как «ядерные чемоданчики» американского президента, получили повреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Самолёты E4-B Boeing 747s разработали ещё в 1970-х годах во времена холодной войны. Это воздушное судно представляет собой командный центр, который может находиться несколько дней в небе в случае ядерной атаки. В настоящее время на вооружении США находится четыре таких самолёта.

Известно, что кроме «ядерных чемоданчиков» незначительные повреждения получили ещё семь самолётов RC-135.