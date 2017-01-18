В США ЦРУ опубликовало архив документов, в том числе о холодной войне и НЛО

Ведомство рассекретило 13 млн документов за 50 лет своей деятельности.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило 13 млн документов за 50 лет своей деятельности. Файлы доступны на сайте ведомства, передаёт «Лента.ру».

Опубликованные документы проливают свет на аспекты работы ЦРУ во времена холодной войны, а также вьетнамского и корейского военных конфликтов. Ранее доступ к этим материалам был возможен толкьо через четыре компьютерных терминала, расположенных в здании национальных архивов в штате Мэриленд, сообщает ТАСС.

По информации РИА Новости, также ЦРУ рассекретило сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее военном проекте «Stargate». В рамках этого проекта проводились исследования различных способностей человека, в том числе возможности удаленно «видеть события» и собирать информацию с большого расстояния.