Новости
Россия и Мир
В США умер первый исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст

В США умер первый исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст

Голливудский актёр скончался в возрасте 88 лет.

В Лос-Анджелесе в возрасте 88-лет скончался актёр Адам Уэст, первым сыгравший роль Бэтмена в кино в 1960-х годах. По словам родственников, у актёра была лейкемия, сообщает The Hollywood Reporter. Из жизни он ушёл в окружении родных и близких друзей.

В 1960-х годах отсняли 120 серий «Бэтмена» по популярным в то время комиксам. Сериал показывали в эфире телеканала ABC с января 1966 года по март 1968 года.

Адам Уэст стал известным не только по роли Бэтмена, ещё он озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома «Гриффины». Примечательно, что его голосом говорит  персонаж, который является полной тёзкой актёра.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Кинопрокат

Рецензия на фильм «Мумия»

Первый блин от новой киновселенной
Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Чтиво

«Включайся!»: «МегаФон» представил сибирякам новые тарифы

Сибдепо побывал на презентации тарифов и разобрался, для кого они подойдут
Еда

Оценить и не умереть: рейтинг бургеров из кемеровских гриль-баров

Выбираем самый вкусный бургер

Сегодня в Кемерове

Популярное