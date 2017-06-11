В США умер первый исполнитель роли Бэтмена Адам Уэст

В Лос-Анджелесе в возрасте 88-лет скончался актёр Адам Уэст, первым сыгравший роль Бэтмена в кино в 1960-х годах. По словам родственников, у актёра была лейкемия, сообщает The Hollywood Reporter. Из жизни он ушёл в окружении родных и близких друзей.

В 1960-х годах отсняли 120 серий «Бэтмена» по популярным в то время комиксам. Сериал показывали в эфире телеканала ABC с января 1966 года по март 1968 года.

Адам Уэст стал известным не только по роли Бэтмена, ещё он озвучивал одного из персонажей американского анимационного ситкома «Гриффины». Примечательно, что его голосом говорит персонаж, который является полной тёзкой актёра.