В США умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Российский дипломат скончался за день до своего 65-летия.

В понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Российский дипломат умер за сутки до своего 65-летнего юбилея от сердечного приступа на рабочем посту. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким умершего дипломата. Также соболезнования выразили в МИД России.

Виталий Чуркин занимался дипломатической работой с 1974 года, нашу страну представлял в ООН и Совете Безопасности ООН с 8 апреля 2006 года. Он свободно говорил на трёх языках – на английском, французском и монгольском. Также Чуркин был награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Члены Совета скорбят о после, который провёл более сорока лет на дипломатической службе России, возглавлял миссию страны при ООН более десяти лет, и которому 21 февраля исполнилось бы 65 лет», – цитирует агентство выдержку из заявления СБ ООН.

Кто займёт должность представителя России при Организации Объединённых Наций, пока не сообщается. Информация о том, где и когда состоятся похороны Чуркина появится позднее.