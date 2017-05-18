В США внезапно после концерта умер солист рок-группы Soundgarden Крис Корнелл

Близкие музыканта заявили, что проблем со здоровьем у него не было.

В четверг, 18 мая, в американском Детройте в возрасте 52 лет скончался солист рок-группы Soundgarden Крис Корнелл. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на представителя музыканта.

Известно, что солист и гитарист популярной группы внезапно скончался через несколько часов после концерта. По словам близких, Корнелл не имел проблем со здоровьем и его скоропостижная смерть стала для всех неожиданностью. Причины смерти устанавливаются, а шокированные новостью родственники рокера просят общественность пока не вмешиваться в их жизнь.

Крис Корнелл обрёл популярность как вокалист рок-группы Soundgarden и коллектива Audioslave, где он играл с музыкантами Rage Against The Machine в 1990-х годах. Самой известной песней группы Soundgarden стал трек под названием Black Hole Sun.

Месяц назад Корнелл выпустил свою новую сольную песню The Promise. Тогда он рассказал журналистам, что Soundgarden планируют запись новый альбом.