В США водитель наехал на толпу людей по зову голоса

26-летний Ричард Рохас рассказал стражам порядка, что в этот момент ожидал своей смерти.

В четверг, 18 мая, в самом центре Нью-Йорка 26-летний Ричард Рохас намеренно врезался в толпу людей на Таймс-сквере. После ДТП он попытался сбежать, но сотрудники полиции успели его задержать. Мужчина рассказал стражам порядка, что в тот момент «слышал голоса» и ожидал собственной смерти, сообщает РИА Новости.

Представители правоохранительных органов провели тест на алкогольное опьянение, но он оказался отрицательным. Сейчас полиция ожидает результатов теста на наркотики.

В ДТП погиб один человек на месте, ещё девятнадцать получили травмы различной степени тяжести. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что ветерана военно-морского флота Рохаса уже задерживали неделей ранее. Тогда он направил нож на сотрудника нотариальной конторы. Он уверял полицию, что за ним следят.