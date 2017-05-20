В США водитель, протаранивший толпу, хотел «убить их всех»

Ричард Рохас заявил, что полиция должна была застрелить его.

Водитель, протаранивший толпу в Нью-Йорке, «хотел убить их всех». Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает «РИА Новости».

Во время задержания 26-летний Ричард Рохас заявил, что перед аварией курил марихуану и принимал фенциклидин. Автомобилист также добавил, что хотел совершить убийство и что полицейские должны были застрелить его из-за этого.

Напомним, 18 мая автомобиль сбил пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате происшествия из жизни ушла 18-летняя девушка, еще более 20 человек госпитализировали. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Рохас заявил, что перед произошедшим «слышал голоса».

Тест на алкогольное опьянение, взятый у Рохаса, показал отрицательный результат. Результаты анализов на содержание в крови наркотиков правоохранители ожидают в течение ближайших дней.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.