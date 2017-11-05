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В столице Кузбасса на стадионе «Химик» открыли ледовый сезон

В столице Кузбасса на стадионе «Химик» открыли ледовый сезон

Для всех желающих в честь Дня народного единства работает бесплатный прокат.

В столице Кузбасса 5 ноября на стадионе «Химик» стартовал ледовый сезон. Для желающих обновить лёд с 17:00 до 21:00 организовали пункты бесплатного проката.

«Катание организовали на открытом ледовом поле. На его заливку потребовалось 2 тонны воды», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Стадион «Химик» предоставил кемеровчанам 400 пар коньков – от 28-го до 47-го размеров. Чтобы получить бесплатные коньки, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Также поклонники ледовых видов спорта могут воспользоваться своим спортивным снаряжением.

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За первые часы акцией «Все на коньки!» воспользовались 2 000 кемеровчан. Теперь прокат на стадионе «Химик» будет работать каждые выходные. В праздничные дни аренда коньков также будет бесплатной.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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