В столице Кузбасса перед боксёрским шоу выступит Тимати

9 декабря в столице Кузбасса состоится боксёрское шоу «Битва в Сибири». Перед спортивным мероприятием в СРК «Арена» выступит популярный российский исполнитель Тимати.

В рамках боксёрского шоу пройдёт женский бой. Его представят победительница первенства мира и первенств России, призёр чемпионата страны Анна Анфиногенова и серебряный призёр Кубка России, чемпионка России и международных турниров Лилия Аетбаева. Главный бой вечера проведёт Миша Алоян.

Организаторы мероприятия обещают яркое шоу, хедлайнером которого станет популярный исполнитель Тимати. Певец известен песнями «Баклажан», грамматическими ошибками в клипе на песню «Дорога в аэропорт», рекламой спрея для горла «Тантум Верде Форте».

А недавно в Сеть попало видео с очередной пиар-акции «Тинькофф банка», где Олег Тиньков расхваливает свой бизнес и упрекает рэпера за то, что он молча сидит рядом фразой «Давай, повторяй за мной: «Тинькофф» – это лучший банк. Давай! Я тебе за что бабки плачу?».