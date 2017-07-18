В столице Кузбасса снесут аварийные деревья

В столице Кузбасса начались тактико-специальные учения коммунальщиков. Замгубернатора Дмитрий Кудряшов перед началом 11-дневной практической тренировки поставил перед участниками работ задачу опилить и снести аварийные деревья.

Старые и сухие растения уберут с дворов центральной части города, улиц Красноармейская, Мартемьянова, Тухачевского, Терешковой, Нахимова, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В учениях участвуют промышленные и коммунальные предприятия, управляющие жилищным фондом компании, энергетики, дорожники, аварийные службы. Всего в тактико-специальном мероприятии задействованы более 80 человек личного состава и 30 единиц техники.

«Сегодня замгубернатора проверил готовность сводного аварийно-восстановительного отряда «Кузбасской энергосетевой компании», которая объединяет 24 энергоснабжающих предприятия и обслуживает электросети протяженностью 15 000 километров от юга области (Таштагольского района) до северных границ (Тисульского района). Численность отряда, базирующего в Кемерове, составляет 216 человек. Количество спецтехники – 59 единиц», – добавили в пресс-службе.

Все экскаваторы, краны, подъёмники, бурильно-крановые машины находятся в постоянной готовности.