В столице Кузбасса водитель Toyota Corolla сбил пешехода

В Кемерове возле КемГУ водитель Toyota Corolla сбил пешехода. ДТП произошло 4 ноября в 18:10 на улице Красная около дома №6.

Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель инормаки двигался по улице Васильева со стороны улицы 50 лет Октября. Совершая поворот налево, он наехал на пешехода. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход получил травмы.