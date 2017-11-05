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В столице Кузбасса водитель Toyota Corolla сбил пешехода

В столице Кузбасса водитель Toyota Corolla сбил пешехода

ДТП произошло около КемГУ.

В Кемерове возле КемГУ водитель Toyota Corolla сбил пешехода. ДТП произошло 4 ноября в 18:10 на улице Красная около дома №6.

Как сообщили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, водитель инормаки двигался по улице Васильева со стороны улицы 50 лет Октября. Совершая поворот налево, он наехал на пешехода. Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход получил травмы.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: архив Сибдепо.

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