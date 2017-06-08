В ДТП с участием фуры на кузбасской трассе никто не пострадал

Утром 8 июня на трассе в Чебулинском районе Кузбасса произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль Hyundai Grand практически «распался» надвое, а фура упала на бок. Ранее Сибдепо сообщал, что последствия аварии очевидцы сняли на видео.

Как рассказали онлайн-журналу в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области, предварительно, 30-летний водитель Hyundai не справился с управлением, в результате чего выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Volvo.

«После столкновения фура съехала в кювет и опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, причинён только имущественный ущерб», – добавил собеседник издания.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и осторожными. Автомобилистам советуют выбирать скоростной режим и дистанцию до впереди движущихся транспортных средств исходя из конкретных дорожных условий