В суд ушло дело о ДТП с пятью погибшими на Пригородной в Кемерове

В столице Кузбасса в суд направлено дело о ДТП с пятью погибшими. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, жуткая авария на улице Пригородной в областном центре произошла 15 марта 2017 года. Водитель КамАЗа при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ» и столкнулся с ним. На месте происшествия погибли 35-летний водитель «легковушки», а также его пассажиры – 29-летний мужчина, 24-летняя женщина и девочка в возрасте полугода. Позже в больнице скончалась четырёхлетняя девочка. Еще одна пассажирка отечественного авто – девятилетняя девочка – получила серьёзные травмы.

Позднее водителю КамАЗа предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — рассказала Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Водителю грузового авто грозит до семи лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.