Новости
Кузбасс

В суд ушло дело об обрушении дома в Междуреченске

Перед судом предстанут четыре человека.

12 июля в суд ушло уголовное дело об обрушении дома в Междуреченске. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, подъезд жилого дома на улице Весенняя обрушился больше года назад — 31 мая 2016 года. В результате происшествия два человека погибли, трое пострадали.

Как выяснили правоохранители, весной прошлого года собственник нежилого помещения в доме на Весенней заключил устный договор подряда с тремя жителями Междуреченска. Рабочим было поручено выполнить ремонт фасадной стены.

«31 мая неквалифицированные рабочие частично демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. Тем самым они уменьшили размеры сечения простенка, в связи с чем нагрузка на конструкцию увеличилась. В результате чего произошло обрушение с пятого по первый этаж части стены жилого дома», — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сумма причинённого ущерба составила 85 млн 467 тысяч рублей. Потерпевшими по делу проходит, в частности, и «Розница К1», которая арендовала у собственника помещение под магазин «Мария-ра», сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

В ходе расследования дела правоохранители выяснили, что у собственника не было документов, позволяющих вести работы, связаные с нарушением целостности конструкции стены. Было проведено множество экспертиз, в том числе и строительно-техническая, которая показала, что обрушение произошло из-за нарушения целостности несущей конструкции. Потерпевшими признаны 90 человек. У собственника нежилого помещения на Весенней арестовали банковские счета и коммерческую недвижимость на 50 млн рублей. В региональном СУ СК отмечают, что ни один из четырёх обвиняемых со следствием не сотрудничает и вину не признаёт.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

«Вершина лета» в «Томской писанице»: как кузбассовцы отметили ночь на Ивана Купалу

Плетение венков, костёр и пиротехническое шоу - было жарко!
Тест

Научная непогода: что вы знаете о капризах стихии?

Проверьте свои знания в викторине о разрушительных силах природы
Ретро

От пустыря до «Парка Чудес»: история кемеровского горсада в фотографиях

Приглашаем вас на прогулку протяженностью в 91 год!
Вкус и пафос

Обед в «Клумбе»

Как кормят в новом и необычном кемеровском кафе?

Сегодня в Кемерове

Популярное