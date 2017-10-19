В суде Новокузнецка убийца бездомного воткнул гвоздь себе в голову после оглашения приговора

В суде Новокузнецка 45-летний подсудимый воткнул гвоздь себе в голову после оглашения приговора. Как рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области, этот случай произошёл ещё в начале октября.

«Это произошло в Куйбышевском районном суде города. Судебные приставы вызвали сотрудников скорой помощи. Мужчину госпитализировали», – пояснил собеседник издания.

В пресс-службе регионального Следкома онлайн-журналу сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

«Его приговорили к 14 годам колонии строгого режима. По предварительным данным, подсудимый начал биться головой об лавочку. В результате его госпитализировали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка работе конвойной службы и работников суда», – добавили в ведомстве.

Установлено, что ранее мужчина был судим. В этот раз ему вынесли приговор за убийство бездомного. Сейчас жизни и здоровью новокузнечанина ничего не угрожает.