В «СУЭК-Кузбасс» поступил первый отечественный проходческий комбайн фронтального типа

На шахтоуправление имени А.Д. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» поступил первый российский проходческий комплекс «Урал-400А» фронтального типа. Его будут использовать для проведения выработок с анкерным креплением.

Как рассказали в пресс-службе компании, оборудование изготовили по заказу компании в рамках программы импортозамещения на Копейском машиностроительном заводе. Он способен готовить выработки шириной не менее 5,2 м и высотой до 4,5 м.

Общая стоимость проходческого комплекса вместе с самоходным вагоном и бункером-дозатором составляет более 300 млн рублей.

Как отмечают разработчики, «Урал-400А» обладает целым рядом параметров, позволяющих значительно повысить безопасность и производительность труда шахтёров. Это увеличенная мощность электродвигателей режущего органа комбайна, применение высокоэффективного пылеотсоса с очисткой воздуха, наличие временной крепи с козырьком, современная система управления.

В компании планируют задействовать «Урал-400А» на проведении шахтовых горных выработок уже в декабре. Первоначальные нагрузки составят не менее 400 м в месяц.