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В Тайге из-за ухудшения качества питьевой воды ввели режим чрезвычайной ситуации

В Тайге из-за ухудшения качества питьевой воды ввели режим чрезвычайной ситуации

Режим ЧС будет действовать до приведения воды в нормативное состояние.

В Тайге из-за ухудшения качества питьевой воды ввели режим ЧС, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для населения оборудовали пункты с технической и питьевой водой. Тем, кто далеко живёт, воду привозят по графику.

«Организован лабораторный отбор проб воды, он будет проводиться ежесуточно. Как отмечают специалисты, обнаруженный в воде марганец имеет природное происхождение, Росприроднадзор определяет источник загрязнения», — рассказали в пресс-службе.

Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов сообщил о закупке сорбента, который поспособствует эффективному удалению железа и марганца из воды.

Сибирский региональный центр МЧС России отправил в Тайгу оперативную группу во главе с замначальника центра Александром Кузнецовым. Специалисты оценят обстановку и помогут в работе. Межведомственная комиссия выясняет причины ухудшения качества воды.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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