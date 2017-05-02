В Тайге встретили поезд «Армия Победы»

2 мая Тайге совершил остановку агитпоезд «Армия Победы — 2017». В течение дня жители города могли познакомиться с целым рядом экспозиций, размещённых в поезде. В состав поезда входит 8 платформ с боевой техникой времён Великой Отечественной войны, в том числе – легендарными танками Т-34 и ИС-3. Кроме того, в составе поезда есть два экспозиционных вагона – солдатская «теплушка» и медицинский вагон. Ещё один, самый «продвинутый» вагон занимают тренажёры и симуляторы, в том числе — интерактивный симулятор воздушного боя знаменитого штурмовика Ил-2. На отдельной платформе-сцене выступали творческие коллективы.

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Во встрече «Армии Победы» приняли участие около 3 тысяч кузбассовцев, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Кроме жителей города, были специально приехавшие в Тайгу ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители командования 41-й армии, областного военкомата, департамента образования и науки, а также воспитанники губернаторских учреждений.

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«Особенно понравилась техника. Жаль только, что к ней близко не подпускали – разрешалось только смотреть. В «теплушке» был замечательный дедушка – экскурсовод в военной форме. Местные ребята, особенно те, что помельче, от него вообще не отходили – очень интересно рассказывал. Всё бы здорово, только очень холодно было», — рассказал корреспонденту Сибдепо один из воспитанников кадетского корпуса МВД.

Патриотическая акция «Армия Победы-2017» проводится Минобороны России в честь 72 годовщины Великой Победы. Два агитпоезда одновременно вышли в путь от западной и восточной границ Центрального военного округа. Тайга – единственный город Кемеровской области на маршрутной карте акции.