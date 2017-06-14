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В Таштаголе на реконструкцию дороги и строительство моста потратят 304 млн рублей

В Таштаголе на реконструкцию дороги и строительство моста потратят 304 млн рублей

Уже начатые работы идут по графику.

Администрация Кемеровской области объявила о том, что до конца 2017 года в Таштаголе реконструируют дорогу и построят мост общей стоимостью в 304 млн рублей.

«Деньги на реконструкцию автодороги ЦМК — ул. Горького протяженностью около 1 км, включающую строительство нового моста через реку Кондома, будут направлены из фонда поддержки моногородов и областного консолидированного бюджета», — сообщили в пресс-службе АКО.

В пресс-службе отметили, что длина моста составит 89 метров. На сегодня в строительстве объекта участвуют более 20 рабочих и механизаторов. В работе, которая идёт по графику, специалисты используют восемь единиц техники.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба АКО.

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