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В Таштаголе охотник вместо медведя подстрелил товарищей

В Таштаголе охотник вместо медведя подстрелил товарищей

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Таштагольском районе рядом с посёлком Калташ пятеро мужчин находились на отдыхе. Двое из них приехали порыбачить, а трое — поохотиться. Приятели распивали алкогольные напитки, затем один из них решил пойти поохотиться.

По словам подозреваемого, на обратном пути, он услышал хруст в кустах, подумал, что это медведь и решил спугнуть его выстрелом в воздух. Испугавшись лесного зверя, он начал пятиться назад, поскользнулся и выстрелил в сторону, где сидели его друзья. Двое их них получили ранения.

Одному из мужчин врачи диагностировали огнестрельное ранение левой кисти, второму – торакоабдоминальное огнестрельное ранение внутренних органов и травматический шок. Подозреваемый, ранивший мужчин, был задержан сотрудниками полиции. Оружие у него изъяли», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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