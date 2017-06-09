В Таштаголе охотник вместо медведя подстрелил товарищей

В Таштагольском районе рядом с посёлком Калташ пятеро мужчин находились на отдыхе. Двое из них приехали порыбачить, а трое — поохотиться. Приятели распивали алкогольные напитки, затем один из них решил пойти поохотиться.

По словам подозреваемого, на обратном пути, он услышал хруст в кустах, подумал, что это медведь и решил спугнуть его выстрелом в воздух. Испугавшись лесного зверя, он начал пятиться назад, поскользнулся и выстрелил в сторону, где сидели его друзья. Двое их них получили ранения.

,«Одному из мужчин врачи диагностировали огнестрельное ранение левой кисти, второму – торакоабдоминальное огнестрельное ранение внутренних органов и травматический шок. Подозреваемый, ранивший мужчин, был задержан сотрудниками полиции. Оружие у него изъяли», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.