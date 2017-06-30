В Таштаголе открыли арт-объект «Кайдок». Деревянную фигуру установили в парке Героя Советского Союза Якова Баляева. С шорского языка «Кайдок» переводится как «бабушка».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, высота арт-объекта составляет 1,7 м. Над ним установлен навес из дощечек, напоминающих черепицу. Скульптура изображает пожилую женщину, изготавливающую на ручной мельнице толкан – пищевой продукт шорцев.

Автором объекта является художник Сергей Челбогашев. Его работы установлены в других районах Таштагола, кузбасских посёлках, а также в Мысках, Кемерове, Сочи.