Культура
Кузбасс
В Таштаголе открыли арт-объект «Кайдок»

В Таштаголе открыли арт-объект «Кайдок»

Скульптура появилась в парке Героя Советского Союза Якова Баляева.

В Таштаголе открыли арт-объект «Кайдок». Деревянную фигуру установили в парке Героя Советского Союза Якова Баляева. С шорского языка «Кайдок» переводится как «бабушка».

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, высота арт-объекта составляет 1,7 м. Над ним установлен навес из дощечек, напоминающих черепицу. Скульптура изображает пожилую женщину, изготавливающую на ручной мельнице толкан – пищевой продукт шорцев.

Автором объекта является художник Сергей Челбогашев. Его работы установлены в других районах Таштагола, кузбасских посёлках, а также в Мысках, Кемерове, Сочи.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба АКО.

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