Происшествия
Кузбасс
В Таштаголе подростка ударило током, он погиб

В Таштаголе подростка ударило током, он погиб

ЧП произошло накануне вечером в посёлке Каз.

В субботу, 10 июня, в посёлке Каз 15-летний подросток залез на неогороженный трансформатор и случайного задел провод, который находился под напряжением. Удар тока был смертельным, мальчик скончался до приезда скорой помощи.

По данным правоохранительного портала Кузбасса, группа подростков играла в догоняшки рядом с трансформатором. Погибший школьник решил спрятаться от товарищей, но случайно головой задел провод.

Известно, что сразу после инцидента электрики огородили трансформаторную будку, где погиб юный житель Таштагольского района.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Разноцветная радость в небе: кемеровчане запустили тысячу светящихся шаров

В парке «Антошка» встретились более 700 человек, чтобы «зажечь» над городом новые звёзды
Фоторепортажи

Самая красивая мама: фоторепортаж с финала конкурса «Миссис Кузбасс-2017»

Как выбирали самую красивую маму Кузбасса
Фоторепортажи

«ЛЕНИНГРАДость»: концерт Сергея Шнурова в Новосибирске

Как прошёл единственный концерт "Ленинграда" в Сибири в рамках тура "20 лет на радость"
Кинопрокат

Рецензия на фильм «Мумия»

Первый блин от новой киновселенной

Сегодня в Кемерове

Популярное