В Таштаголе подростка ударило током, он погиб

В субботу, 10 июня, в посёлке Каз 15-летний подросток залез на неогороженный трансформатор и случайного задел провод, который находился под напряжением. Удар тока был смертельным, мальчик скончался до приезда скорой помощи.

По данным правоохранительного портала Кузбасса, группа подростков играла в догоняшки рядом с трансформатором. Погибший школьник решил спрятаться от товарищей, но случайно головой задел провод.

Известно, что сразу после инцидента электрики огородили трансформаторную будку, где погиб юный житель Таштагольского района.