В Таштаголе появилась новая достопримечательность лодка-долблёнка

В Таштаголе в парке имени Героя Советского Союза Якова Баляева установили новый арт-объект. Деревянная композиция в виде шорца-охотника и его пса выполнена в натуральную величину из кедра. Автором скульптуры является Сергей Челбогашев.

«В 2016 году в этом же парке была установлена скульптурная композиция, посвящённая быту коренного народа и изображающая занятых повседневными делами старика, молодую женщину и двух детей. Прохожие любят фотографироваться рядом с этими скульптурами», — сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Работы шорского художника Челбогашева установлены не только в Таштаголе и ближайших посёлках, но и в Кемерове, в Мысках, а также в Сочи. Для своих работ мастер всегда использует деревья, сломанные ветром.