В Таштагольском районе неизвестные взорвали банкомат, в котором не было денег

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

В Таштагольском районе в посёлке Спасск неизвестные проникли в помещение торговой точки, вырвав оконную решётку, и взорвали банкомат, стоящий в торговом зале. Преступление было совершено ночью.

«Денежных средств в устройстве не было. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, поиск и задержание злоумышленников», – сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские призывают граждан, которым что-либо известно о лицах, причастных к совершению преступления, сообщить об этом в дежурную часть отдела МВД России по Таштагольскому району: 8-(38473)-3-02-02.