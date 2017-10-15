В Татарстане кузбассовец выпал из поезда и погиб

Правоохранители выяснили, что вместе с мужчиной в вагоне находилась его пятилетняя дочь.

В Татарстане мужчина выпал из поезда и погиб. Впоследствии его тело обнаружил машинист грузового состава. По данным «НТВ», погибшим оказался кузбассовец 1987 года рождения.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Также правоохранители выяснили, что вместе с ним в вагоне находилась его пятилетняя дочь.

Следователи также установили, что кузбассовец и ребёнок ехали из Москвы. 15 октября они должны были прибыть в Кемеровскую область. По факту происшествия проводится доследственная проверка.