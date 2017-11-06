Происшествия
Кузбасс

В Татарстане разбился гражданский вертолёт

Пилот воздушного судна погиб.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщила о падении вертолёта «Bell 407» в Верхнеуслонском районе региона. Вертолёт принадлежал компании «АК Барс Аэро». По данным ведомства, возгорания после падения не произошло, но, как сообщил портал РИА Новости со ссылкой на сотрудника МЧС, пилот воздушного судна погиб.

К ликвидации последствий происшествия привлекались: 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 4 единицы техники. Причины аварии выясняются.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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