В Татарстане разбился гражданский вертолёт

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщила о падении вертолёта «Bell 407» в Верхнеуслонском районе региона. Вертолёт принадлежал компании «АК Барс Аэро». По данным ведомства, возгорания после падения не произошло, но, как сообщил портал РИА Новости со ссылкой на сотрудника МЧС, пилот воздушного судна погиб.

К ликвидации последствий происшествия привлекались: 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 4 единицы техники. Причины аварии выясняются.