В Татарстане родилась девочка огромного роста

В Зеленодольском перинатальном центре родилась девочка-богатырь, сообщает портал «Лениногорские вести». Согласно информации издания, рост младенца при рождении составил 64 см, вес – более 5 кг.

«Врачи после родов приходили посмотреть на нас. Говорили, мы к вам как на экскурсию. Сын у нас родился весом 4400, поэтому, когда УЗИ показало крупный плод дочери, поняли, что в этот раз ребенок еще крупнее будет. Но и предположить не могли, что настолько», — цитирует издание маму девочки, Ульяну Смыкову.

Вес девочки-богатыря из Татарстана далёк от мировых рекордов. Самый большой младенец в истории родился в Китае, его вес составлял 17,04 кг. Известно ещё два случая, когда вес новорожденных превышал 10 кг и четыре – когда ребёнок весил более 7 кг. Но в любом случае, рождение ребёнка весом более 5 кг – это редкость. Согласно данным всемирной организации здравоохранения, средний рост новорожденных составляет 46-50 см, вес – от 2,6 до 4,0 кг.