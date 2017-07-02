В Татарстане в ДТП с пассажирским автобусом и «КамАЗом» погибли 14 человек

Не пострадали в аварии лишь три пассажира автобуса, в том числе 17-летний подросток.

В ночь на 2 июля в Татарстане на 51 километре автодороги «Набережные Челны-Заинск-Альметьевск» столкнулись пассажирский автобус «Неоплан» и «КамАЗ». В результате аварии погибли 14 человек, в том числе двое детей. Ещё 12 человек доставлены в больницы с различными травмами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника главы СУ СК РФ по Республике Татарстан Эльвиру Газизову.

По её словам, из автобуса уже извлекли тела всех погибших. Сейчас следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе об ослеплении водителя автобуса фарами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц».

Сейчас специалисты устанавливают личности погибших. Назначен ряд судебно-медицинских и автотранспортных экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле в Центральном аппарате.