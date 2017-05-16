В Tele2 назначили нового финдиректора
Эту должность занял Николай Суриков.
Tele2 объявила о кадровой перестановке: в компании назначили нового финансового директора. С 15 мая эту должность занимает Николай Суриков.
У Сурикова большой опыт в финансовой сфере. Раньше он отвечал за эту область в «ВТБ Факторинг», медиахолдинге «СТС Медиа» и группе «М.Видео».
Суриков также работал директором по корпоративной отчетности в МТС и долгое время вёл аудиторские и консультационные проекты для клиентов телекоммуникационной индустрии и FMCG в компании EY. Помимо этого, Суриков является действительным членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА).
«Tele2 занимает лидирующую позицию на российском телеком-рынке по темпам роста бизнеса. Успехи компании зависят от профессионализма и эффективности наших сотрудников, поэтому мы уделяем большое внимание укреплению управленческой команды Tele2. Николай Суриков имеет серьезные достижения в сфере управления финансовыми процессами в крупных компаниях. Я рад приветствовать его в нашей команде и уверен, что его знания и опыт будут способствовать дальнейшему росту показателей Tele2», — заявил гендиректор компании Сергей Эмдин.