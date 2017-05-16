В Tele2 назначили нового финдиректора

Tele2 объявила о кадровой перестановке: в компании назначили нового финансового директора. С 15 мая эту должность занимает Николай Суриков.

У Сурикова большой опыт в финансовой сфере. Раньше он отвечал за эту область в «ВТБ Факторинг», медиахолдинге «СТС Медиа» и группе «М.Видео».

Суриков также работал директором по корпоративной отчетности в МТС и долгое время вёл аудиторские и консультационные проекты для клиентов телекоммуникационной индустрии и FMCG в компании EY. Помимо этого, Суриков является действительным членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА).