В Tele2 подвели итоги двух лет с быстрым интернетом в Кузбассе

С мая 2015 года абоненты оператора в регионе стали в пять раз активнее пользоваться мобильным интернетом.

Кузбасс – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвёл итоги двух лет с быстрым интернетом. За это время кузбасские абоненты стали в пять раз активнее пользоваться мобильным интернетом. Начиная с мая 2015 года, клиенты компании скачали и передали более 14,5 млн Гб данных.

«Более 40% наших клиентов уже выбрали пакетные тарифные планы с включенным объемом интернет-трафика. Доля таких абонентов в нашей сети продолжает расти. Именно поэтому в планах оператора – дальнейшее развитие сети четвертого поколения в Кузбассе, а также увеличение емкости и – как следствие – скоростей 4G в пригороде и крупнейших районных центрах», – прокомментировала директор филиала Tele2 в Кемеровской области Татьяна Никифорович.

Tele2 запустила быстрый мобильный интернет в Кузбассе в мае 2015 года. Сегодня сеть 3G доступна 92% жителей региона. Ровно через год, в мае 2016 года, Tele2 объявила о запуске сети 4G. Сейчас в зоне устойчивого покрытия сети проживают 70% кузбассовцев.

За два года среднемесячный объем интернет-трафика в сети Tele2 вырос в 19 раз, более чем в 2 раза увеличилось и количество активных интернет-пользователей. Росту потребления мобильного интернета способствовало быстрое увеличение количества смартфонов в базе оператора. Так, доля гаджетов с мая 2015 года выросла на 22%.