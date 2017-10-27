В Тихом океане спасли американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте

Экипаж десантного корабля ВМС США в 1 400 километрах от берегов Японии спасли двух американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте в Тихом океане. Женщинам удалось выжить только благодаря запасу еды и воды на год, сообщают РИА Новости.

Дженнифер Аппель и Таша Фуаба планировали попасть в Таити ещё в мае, но во время шторма у их яхты сломался двигатель. Женщины попытались добраться до места назначения под парусами, но течение вынесло их в открытый океан. Путешественницы отправляли сигналы о помощи, но из-за большого расстояния и слабого сигнала, их никто не слышал.

2 U.S. women have been rescued after they were lost at sea for nearly 5 months https://t.co/v3B3jHO3nh pic.twitter.com/MCJP7H6WHN — BNO News (@BNONews) October 26, 2017

Всё эти пять месяцев женщины были не одни на яхте. С ними были собаки.