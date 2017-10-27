В Тихом океане спасли американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте
Женщин спасли в 1,4 тысячах километров от берегов Японии.
Экипаж десантного корабля ВМС США в 1 400 километрах от берегов Японии спасли двух американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте в Тихом океане. Женщинам удалось выжить только благодаря запасу еды и воды на год, сообщают РИА Новости.
Дженнифер Аппель и Таша Фуаба планировали попасть в Таити ещё в мае, но во время шторма у их яхты сломался двигатель. Женщины попытались добраться до места назначения под парусами, но течение вынесло их в открытый океан. Путешественницы отправляли сигналы о помощи, но из-за большого расстояния и слабого сигнала, их никто не слышал.
Всё эти пять месяцев женщины были не одни на яхте. С ними были собаки.
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