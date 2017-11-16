В Томске осудили мошенников из Кузбасса, присвоивших себе более 1 млрд рублей.

В Томске суд вынес обвинительный приговор мошенникам из Кузбасса, которые присвоили себе более одного миллиарда рублей. Экс-сотрудница структурного подразделения железной дороги и гендиректор одной из фирм, специализирующихся на строительных и кадастровых работах, незаконно оформили сделку по передачи земельного участка директору коммерческой организации. Площадь земельного участка составила более 130 тысяч квадратных метров, а его стоимость – около одного миллиарда рублей.

«В результате следственных действий и комплекса оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Кузбасской транспортной полиции вина подозреваемых была доказана», — сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД РФ.

По решению суда, экс-бухгалтера железнодорожного предприятия и её сообщника признали виновными и приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Имущество, которое незаконно передали в собственность фирмы, вернули Томску.