Новости
Кузбасс
В Томске осудили мошенников из Кузбасса, присвоивших себе более 1 млрд рублей

В Томске осудили мошенников из Кузбасса, присвоивших себе более 1 млрд рублей

В Томске осудили мошенников из Кузбасса, присвоивших себе более 1 млрд рублей.

В Томске суд вынес обвинительный приговор мошенникам из Кузбасса, которые присвоили себе более одного миллиарда рублей. Экс-сотрудница структурного подразделения железной дороги и гендиректор одной из фирм, специализирующихся на строительных и кадастровых работах, незаконно оформили сделку по передачи земельного участка директору коммерческой организации. Площадь земельного участка составила более 130 тысяч квадратных метров, а его стоимость – около одного миллиарда рублей.

«В результате следственных действий и комплекса оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Кузбасской транспортной полиции вина подозреваемых была доказана», — сообщили в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД РФ.

По решению суда, экс-бухгалтера железнодорожного предприятия и её сообщника признали виновными и приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Имущество, которое незаконно передали в собственность фирмы, вернули Томску.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

Комментарии

Рекомендуем

Гид

Развлечения в Шерегеше: элитные и не очень

На что потратить деньги в Шерегеше
Интервью

Давид Тодуа — о шоу «Голос», травме и Кузбассе

О сотрудничестве с группой Queen и Димой Биланом, начале музыкальной карьеры в Кемерове и о том, почему ради музыки Давид готов отказаться от зрения
Вопрос времени

Вулкан, Сахалин и Оралово: викторина о названиях кузбасских поселений

Разбираемся, откуда произошли названия поселений Кузбасса
Гид

Театр с попкорном: лучшие спектакли мира теперь и в Кемерове

В Кемерове стартовал новый федеральный проект TheatreHD

Сегодня в Кемерове

Популярное