В Томске в результате падения снега с крыши гаража погиб мальчик

Инцидент произошел днём 23 февраля в районе дома 49 в переулке Светлом, где трое школьников играли возле гаражного комплекса и один из них забрался на крышу гаража.

«В результате подтаявший снег обрушился с крыши на стоявших внизу двух мальчиков», — сообщает Следственный комитет.

От полученных травм семилетний ребёнок скончался на месте, другой был госпитализирован с травмами в местную больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).​

Тем временем в Кемерове из-за резкого потепления с крыш начал сходить снег и падать сосульки. 22 февраля в микрорайоне Южный на улице Радищева снежная глыба упала с козырька здания на припаркованный автомобиль Opel, пострадал водитель.

МЧС рекомендует не парковать автомобили вблизи домов, а пешеходам держаться подальше от фасадов зданий, особенно под водостоками, где чаще всего образуются опасные сосульки, при обнаружении которых жильцам домов следует обратиться в обслуживающую организацию. Коммунальщики должны отреагировать на сообщение.