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В Томске в результате падения снега с крыши гаража погиб мальчик

В Томске в результате падения снега с крыши гаража погиб мальчик

Детские опасные игры закончились трагедией.

Инцидент произошел днём 23 февраля в районе дома  49 в переулке Светлом, где трое школьников играли возле гаражного комплекса и один из них забрался на крышу гаража.

«В результате подтаявший снег обрушился с крыши на стоявших внизу двух мальчиков», — сообщает Следственный  комитет.

От полученных травм семилетний ребёнок скончался на месте, другой был госпитализирован с травмами в местную больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).​

Тем временем в Кемерове из-за резкого потепления с крыш начал сходить снег и падать сосульки. 22 февраля в микрорайоне Южный на улице Радищева снежная глыба упала с козырька здания на припаркованный автомобиль Opel, пострадал водитель.

В Томске в результате падения снега с крыши гаража погиб мальчик

МЧС рекомендует не парковать автомобили вблизи домов, а пешеходам держаться подальше от фасадов зданий, особенно под водостоками, где чаще всего образуются опасные сосульки, при обнаружении которых жильцам домов следует  обратиться в обслуживающую организацию. Коммунальщики должны отреагировать на сообщение.

«Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — предупреждает МЧС.

В Томске в результате падения снега с крыши гаража погиб мальчик

Текст: Роман Янченко.
Фото: архив Сибдепо, "Регион-42 Кемерово"

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