В Томске в результате падения снега с крыши гаража погиб мальчик
Детские опасные игры закончились трагедией.
Инцидент произошел днём 23 февраля в районе дома 49 в переулке Светлом, где трое школьников играли возле гаражного комплекса и один из них забрался на крышу гаража.
«В результате подтаявший снег обрушился с крыши на стоявших внизу двух мальчиков», — сообщает Следственный комитет.
От полученных травм семилетний ребёнок скончался на месте, другой был госпитализирован с травмами в местную больницу.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Тем временем в Кемерове из-за резкого потепления с крыш начал сходить снег и падать сосульки. 22 февраля в микрорайоне Южный на улице Радищева снежная глыба упала с козырька здания на припаркованный автомобиль Opel, пострадал водитель.
МЧС рекомендует не парковать автомобили вблизи домов, а пешеходам держаться подальше от фасадов зданий, особенно под водостоками, где чаще всего образуются опасные сосульки, при обнаружении которых жильцам домов следует обратиться в обслуживающую организацию. Коммунальщики должны отреагировать на сообщение.
«Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — предупреждает МЧС.