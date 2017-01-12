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В Томской области школьники вместе с учительницей заблудились в лесу во время урока физкультуры

В Томской области школьники вместе с учительницей заблудились в лесу во время урока физкультуры

Четвероклассники провели на морозе в -13°С более восьми часов.

В Томской области ученики четвёртого класса вместе со своим физруком занимались в лесу лыжной подготовкой. По окончанию урока педагог не смогла найти дорогу домой, сообщает РИА Новости. Десять школьников провели на морозе в -13°С более восьми часов.

Спустя несколько часов к заблудившимся в лесу детям на снегоходах отправились местные жители, однако самостоятельно найти их не смогли. Через некоторое время о происшествии сообщили в МЧС.

«Сотрудники следственного отдела по Томскому району приступили к выяснению обстоятельств, изложенных в средстве массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Спустя полчаса после поступления сигнала спасатели эвакуировали первых четверых учеников.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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