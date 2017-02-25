Культура
Кузбасс

В «Томской писанице» проводили Главного Деда Мороза Кузбасса и сожгли чучело Масленицы

В музее-заповеднике прошла программа «Затейница Масленица».

25 февраля в музее-заповеднике «Томская писаница» прошли проводы Главного Деда Мороза Кузбасса и развлекательная программа «Затейница Масленица».

«Всего сегодня здесь присутствовало более 2 000 человек, — рассказал Сибдепо директор «Томской Писаницы» Валерий Каплунов. – Проводы прошли замечательно: Дед Мороз со всеми попрощался, сделал на санях круг по музею-заповеднику и уехал под аплодисменты. После этого посетители сожгли чучело Масленицы. Также были проведены разные конкурсы, игры и забавы. По традиции состоялось взятие снежной крепости. Было весело, интересно».

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По словам Валерия Каплунова, 26 февраля в «Томской писанице» пройдёт еще один праздник. В 13:00 здесь начнётся русский карнавал «Эх, широка Масленица». Гостей ожидают ярмарка, молодецкие игры, спортивные состязания, концерт и сожжение чучела Масленицы. Одно из главных событий мероприятия — фотоконкурс на самое необычное «Блинное селфи». Победители получат призы.

Вход на праздник не бесплатный. Детский и льготный билеты обойдутся посетителям в 200 рублей, взрослый — в 400 рублей.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Геннадий Полухин.

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