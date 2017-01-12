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В топ-10 самых популярных актрис России попала кемеровчанка Алёна Бабенко

Уроженка областного центра заняла 10-ю позицию в списке популярных актрис по версии «Яндекса».

Российская актриса Алёна Бабенко заняла 10-ю строчку в рейтинге популярных актрис, составленном сервисом «Яндекс». Сотрудники компании проанализировали самые популярные запросы своих пользователей. Уроженку Кемерова обошли Ингеборга Дапкунайте, Вера Брежнева, Мария Порошина, Елизавета Боярская и другие известные актрисы.

Актриса Алёна Бабенко родилась в Кемерове, поступила в Томский государственный университет, но спустя некоторое время бросила учёбу и уехала в Москву. Сейчас актриса является заслуженной артисткой России.

Бабенко снялась в более 60 фильмов, в том числе в сериале «Каменская», «Водитель для Веры», «Золотой телёнок», «Экипаж» и других картинах.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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