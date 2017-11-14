В Топках судебные приставы изъяли восемь опасных ПК из управляющей компании

Восемь мониторов отключили и переместили в отдельный кабинет на 90 суток.

В Топках судебные приставы временно приостановили работу восьми компьютеров в одной из местных компаний. Данная техника могла нанести вред здоровью сотрудникам предприятия, которые за ними работали.

«Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили: уровень излучений от мониторов превышает предельно-допустимую норму в 2-2,5 раза. Электрическая составляющая электромагнитного поля приводит к развитию болезней легкой и средней тяжести, а также к обострению хронических заболеваний», — сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

По решению суда приставы изъяли компьютеры на 90 суток до выяснения причины сильного излучения от техники. По данным ведомства, степень вредного излучения также зависит от расположения компьютеров в кабинете.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, восемь компьютеров изъяли в ООО УК ЖУ.