В Топках временно закрыли культурно-досуговый центр из-за повышенного уровня радиации

В Топках судебные приставы временно приостановили работу культурно-досугового центра. Ранее сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили в учреждении нарушения требований «Норм радиационной безопасности».

«Максимальная среднегодовая равновесная активность радона в воздухе малого зала, зрительного зала и кабинета директора превысила нормированный уровень. Выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала», – рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В центре судебный пристав-исполнитель опечатал помещения. Теперь у руководства учреждения есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения.