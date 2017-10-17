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В Топках временно закрыли культурно-досуговый центр из-за повышенного уровня радиации

В Топках временно закрыли культурно-досуговый центр из-за повышенного уровня радиации

Проверку в учреждении провели сотрудники Роспотребнадзора.

В Топках судебные приставы временно приостановили работу культурно-досугового центра. Ранее сотрудники Роспотребнадзора во время проверки выявили в учреждении нарушения требований «Норм радиационной безопасности».

«Максимальная среднегодовая равновесная активность радона в воздухе малого зала, зрительного зала и кабинета директора превысила нормированный уровень. Выявленные нарушения создают угрозу здоровью посетителей и персонала», – рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

В центре судебный пристав-исполнитель опечатал помещения. Теперь у руководства учреждения есть 90 суток, чтобы устранить все нарушения.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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