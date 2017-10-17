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В Toyota назвали российские цены на обновлённый Land Cruiser Prado

В Toyota назвали российские цены на обновлённый Land Cruiser Prado

В России внедорожник будет доступен в шести комплектациях.

Компания Toyota назвала российские цены на обновлённый Land Cruiser Prado. Модель будет стоить от 2,1 млн руб., пишет «Коммерсантъ».

В РФ внедорожник будет доступен в шести комплектациях. Версия с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра обойдется покупателям минимум в 2 199 000 рублей, с турбодизелем – в 2 853 000 рублей. При этом для желающих приобрести машину с четырёхлитровым бензиновым агрегатом придётся заплатить значительно больше – от 3 205 000 рублей.

Также обновлённый «Прадо» получил систему кругового обзора с режимом «прозрачного капота» и «зимний пакет» с дистанционным запуском предпускового нагревателя дизельного двигателя, а также набор средств активной безопасности Toyota Safety Sense. Кроме того, авто оснастили полностью светодиодной оптикой.

См. также
Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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