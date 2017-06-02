В трёх районах Кемерова подачу горячей воды начали досрочно

2 июня в Кемерове I группе потребителей Центрального и Ленинского районов, а также V группе потребителей Кировского района начали досрочно подавать горячую воду. Напомним, что горячее водоснабжение у жителей этих территорий должно было отсутствовать до 4 июня.

«Циркуляция горячей воды будет полностью восстановлена 3 июня. Второй этап гидравлических испытаний стартует 13 июня, он коснётся потребителей, проживающих в доискитимской части Заводского и Центрального районов», – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ранее Сибдепо сообщал, что на два дня раньше горячую воду дали жителям Рудничного района. Напомним, первый этап гидравлических испытаний теплосетей стартовал в столице Кузбасса 22 мая. С полным графиком отключений горячей воды можно ознакомиться в материале онлайн-журнала.