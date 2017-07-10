В Центральном районе Кемерова на стройке нашли тело женщины

Днём в понедельник, 10 июля, в Центральном районе Кемерова на стройке возле «Променад 3» нашли тело человека. Об этом Сибдепо сообщил осведомлённый источник, знакомый с ситуацией. В областном Следственному управлении Следственного комитета сообщили, что на место ЧП выехали следователи.

«В дневное время на строительном объекте в Центральном районе Кемерова обнаружили тело женщины без видимых признаков насильственной смерти, с травмами, характерными при падении с высоты. Специалисты установливают обстоятельства произошедшего и причину смерти потерпевшей», — рассказала Сибдепо представитель пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области Ирина Мазеева.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают специалисты.