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В Центральном районе Кемерова ограничат дорожное движение

5 ноября в Центральном районе Кемерова ограничат дорожное движение

Схема проезда изменится в связи с празднованием Дня народного единства.

В воскресенье, 5 ноября, в Центральном районе Кемерова будет ограничено дорожное движение в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказали в городской администрации.

С 8:00 до 21:00 нельзя будет проехать по университетскому мосту. Также дорога будет перекрыт участок от улицы Красной до улицы 50 лет Октября.

Кроме того, с 18:00 часов будет ограничено движение по ул. Красная, ул. Мичурина, от ул. Красноармейская до Советского, и по Советскому, на участке ул. Красная до ул. Мичурина.

Изменения коснуться и общественного транспорта: маршруты изменятся у рейсов, которые проходят по перекрытым участкам – движение будет осуществляться по улицам Красноармейская, 50 лет Октября и проспекту Советский.

Также будет ограничена парковка автомобилей на площади Пушкина и на улице Орджоникидзе, а чём водителей предупредят дорожные знаки.

Текст: Карина Миллер.
Фото: архив Сибдепо.

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