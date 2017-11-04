5 ноября в Центральном районе Кемерова ограничат дорожное движение

В воскресенье, 5 ноября, в Центральном районе Кемерова будет ограничено дорожное движение в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказали в городской администрации.

С 8:00 до 21:00 нельзя будет проехать по университетскому мосту. Также дорога будет перекрыт участок от улицы Красной до улицы 50 лет Октября.

Кроме того, с 18:00 часов будет ограничено движение по ул. Красная, ул. Мичурина, от ул. Красноармейская до Советского, и по Советскому, на участке ул. Красная до ул. Мичурина.

Изменения коснуться и общественного транспорта: маршруты изменятся у рейсов, которые проходят по перекрытым участкам – движение будет осуществляться по улицам Красноармейская, 50 лет Октября и проспекту Советский.

Также будет ограничена парковка автомобилей на площади Пушкина и на улице Орджоникидзе, а чём водителей предупредят дорожные знаки.