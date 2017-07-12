В Центральном районе Кемерова после прокурорской проверки убрали свалку

В Кемерове прокуратура провела проверку по информации о свалке строительных материалов в Центральном районе города. Оказалось, что строительный мусор складировался в течение какого-то времени во дворе дома №13б по улице Весенней. Там находится земельный участок 1528 кв. м., на котором можно построить многоэтажный дом.

С 2014 года земля принадлежит строительной фирме, но разрешение на строительство дома она не получила и из-за этого стройка не ведётся. Но свалка по указанному адресу существовала.

«Территория огорожена металлическим забором, внутри находились обломки деревянных досок и бетонных блоков, бытовой мусор. Строительную свалку со всех сторон окружают жилые дома и детские площадки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

По требованию прокуратуры 11 июля 2017 года территорию полностью очистили от строительного мусора.