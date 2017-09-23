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В Центральном районе Кемерова установили новый остановочный павильон

В Центральном районе Кемерова установили новый остановочный павильон

В течение трёх недель такие же остановочные павильоны появятся ещё на трёх городских улицах.

В Центральном районе столицы Кузбасса на остановке «Ресо Гарантия» специалисты установили новый оранжевый остановочный павильон. Объект появился в городе в рамках реализации президентской программы «Безопасные и качественные дороги».

«В течении трёх недель специалисты установят такие же объекты на перекрёстках пр. Ленина и ул. Соборной (на чётной стороне), пр. Ленина и ул. Тухачевского (на нечётной стороне) и пересечении пр. Октябрьского и ул. Волгоградской (на чётной и нечётной стороне)», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

Всего в городе по проекту «Безопасные и качественные дороги» установят пять новых остановочных павильонов. Все они выполнены из литого поликарбоната, металла и бронестекла. Высота каждого павильона составляет три метра, длина 4,5 метра, а ширина — 1,5 метра.

Для удобства горожан внутри павильона установлена четырёхметровая скамья, урны и доски для объявлений.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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