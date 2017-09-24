В центральных и южных районах Кузбасса прошли сильные снегопады

24 сентября жители некоторых городов Кемеровской области начали выкладывать в соцсети фотографии с последствиями обильных снегопадов. И если Новокузнецк лишь слегка припорошило, то в Киселёвске появился настоящий снежный покров. Снег прошёл также в Беловском и Тяжинском районах.

Согласно сообщениям МЧС, в течение воскресенья снегопады возможны во всех районах Кемеровской области. Синоптики прогнозируют осадки, а также холодную погоду — +2, +5°C днём и похолодание до -7°C ночью. ГИБДД Кузбасса призывает водителей, по возможности, отказаться от поездок на личном автотранспорте, либо соблюдать максимальную осторожность на дорогах.