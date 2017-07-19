Авто
Кузбасс
В центре Кемерова Lada Priora врезалась в три автомобиля и перевернулась

В центре Кемерова Lada Priora врезалась в три автомобиля и перевернулась

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

19 июля в центре Кемерова произошло ДТП с участием четырёх машин. Машины столкнулись в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Мичурина, недалеко от здания регионального ГУФСИН.

«Пока известно следующее:  Lada Priora ехала от проспекта Ленина в сторону улицы Сарыгина. В пути водитель авто не справился с управлением и врезался в три автомобиля, стоявших на встречной полосе движения. От удара машина перевернулась», — сообщили Сибдепо в отделении пропаганды кемеровской ГИБДД.

См. также

Предварительно, в результате массового ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

6 тысяч порций халявного мороженого в «Парке Чудес»

Как прошёл "День мороженого" в "Парке Чудес"
Чтиво

Как в Кузбассе получить электронный больничный лист

Теперь болеть придётся по-настоящему
Чтиво

Знак качества: лучшие товары и услуги Кузбасса в 2017 году

Сибдепо узнал, чем богата земля кузбасская
Фоторепортажи

Открытие шахты имени Сергея Тихова в Ленинск-Кузнецком районе

Подробный фотоотчёт из-под земли и с поверхности

Сегодня в Кемерове

Популярное