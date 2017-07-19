В центре Кемерова Lada Priora врезалась в три автомобиля и перевернулась

19 июля в центре Кемерова произошло ДТП с участием четырёх машин. Машины столкнулись в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Мичурина, недалеко от здания регионального ГУФСИН.

«Пока известно следующее: Lada Priora ехала от проспекта Ленина в сторону улицы Сарыгина. В пути водитель авто не справился с управлением и врезался в три автомобиля, стоявших на встречной полосе движения. От удара машина перевернулась», — сообщили Сибдепо в отделении пропаганды кемеровской ГИБДД.

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Предварительно, в результате массового ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.